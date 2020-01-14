Рязанка лишилась почти четырех миллионов, вложив деньги в переработку конопли

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Рязанка Ирина Володина стала жертвой иркутской мошенницы, вложив деньги в финансовую пирамиду по переработке конопли. Об этом сообщила «
В 2017 году женщина вложила деньги в корпорацию «Ромашка», владелец которой обещала стать партнером в бизнесе и получить доходы от 10% до 65% годовых.
Вкладчикам нужно было делать переводы на счет получателя от его же имени, а затем расторгнуть договор, чтобы обманутые не могли защитить права в суде.
Всего за весь 2017 год и половину 2018 Володина вложила 7 млн рублей. Деньги она планировала заработать на лечение ребенка-инвалида.
Владелец «корпорации» обещала вернуть всю сумму с процентами переводами по 400 тысяч в месяц. В итоге рязанка получила 3,6 миллиона из 7 вложенных.
Жертвами иркутской мошенницы стали 40 человек из 14 регионов страны, а также Казахстана. 40-летнюю женщину задержали, сообщила
Отмечается, что пострадавшие переписывались с обвиняемой в закрытой группе под названием «Корпорация Ромашка» «ВКонтакте».
«Они заключали сделки, осуществляли переводы денежных средств руководителю проектов. Одним из них последних стал проект по созданию переработки конопли в промышленных масштабах для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов», — рассказали в полиции.
Расследование продолжается.
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