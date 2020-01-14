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11:55, 14 января 2020 122
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Рязанка лишилась почти четырех миллионов, вложив деньги в переработку конопли

Рязанка лишилась почти четырех миллионов, вложив деньги в переработку конопли

Рязанка Ирина Володина стала жертвой иркутской мошенницы, вложив деньги в финансовую пирамиду по переработке конопли. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

В 2017 году женщина вложила деньги в корпорацию «Ромашка», владелец которой обещала стать партнером в бизнесе и получить доходы от 10% до 65% годовых.

Вкладчикам нужно было делать переводы на счет получателя от его же имени, а затем расторгнуть договор, чтобы обманутые не могли защитить права в суде.

Всего за весь 2017 год и половину 2018 Володина вложила 7 млн рублей. Деньги она планировала заработать на лечение ребенка-инвалида.

Владелец «корпорации» обещала вернуть всю сумму с процентами переводами по 400 тысяч в месяц. В итоге рязанка получила 3,6 миллиона из 7 вложенных.

Жертвами иркутской мошенницы стали 40 человек из 14 регионов страны, а также Казахстана. 40-летнюю женщину задержали, сообщила пресс-служба управления МВД по Иркутской области.

Отмечается, что пострадавшие переписывались с обвиняемой в закрытой группе под названием «Корпорация Ромашка» «ВКонтакте».

«Они заключали сделки, осуществляли переводы денежных средств руководителю проектов. Одним из них последних стал проект по созданию переработки конопли в промышленных масштабах для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов», — рассказали в полиции.

Расследование продолжается.

Фото «Комсомольская правда»


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