RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Россию обязали выплатить более 36 тысяч евро рязанке, чей сын покончил с собой в армии. Это случай произошел почти 18 лет назад, сообщает
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск матери Антона Стяжков, признав, что тот покончил с собой из-за насилия со стороны сослуживцев. Государство в течение трех месяцев должно выплатить женщине 33,8 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и 2,6 тысячи судебных издержек.
Суд отклонил жалобы на отсутствие эффективного расследования и справедливого судебного разбирательства, хотя признал, что местные власти не провели «адекватное расследование обстоятельств смерти рядового».
Стяжков проходил срочную службу у села Борзой в Чечне с июля 2002 года. Он покончил с собой в августе после конфликта с сослуживцами, которые обвинили его и еще одного рядового в том, что те заснули на посту, и избили их. Осмотр тела Стяжкова показал, что срочника избивали неоднократно.
Первоначально матери военного отказали в возбуждении уголовного дела. Позже в отношении сержанта и помогавшего ему солдата возбудили дело, спустя год одного освободили по амнистии, а дело против второго прекратили.
Напомним, в рязанской школе №68 есть
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Водитель рязанского автобуса за рулем играл на смартфоне
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.