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21:17, 14 января 2020 144
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Россию обязали выплатить более 36 тысяч евро рязанке, чей сын покончил с собой в армии

Россию обязали выплатить более 36 тысяч евро рязанке, чей сын покончил с собой в армии

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Россию обязали выплатить более 36 тысяч евро рязанке, чей сын покончил с собой в армии. Это случай произошел почти 18 лет назад, сообщает ТАСС.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск матери Антона Стяжков, признав, что тот покончил с собой из-за насилия со стороны сослуживцев. Государство в течение трех месяцев должно выплатить женщине 33,8 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и 2,6 тысячи судебных издержек.

Суд отклонил жалобы на отсутствие эффективного расследования и справедливого судебного разбирательства, хотя признал, что местные власти не провели «адекватное расследование обстоятельств смерти рядового».

Стяжков проходил срочную службу у села Борзой в Чечне с июля 2002 года. Он покончил с собой в августе после конфликта с сослуживцами, которые обвинили его и еще одного рядового в том, что те заснули на посту, и избили их. Осмотр тела Стяжкова показал, что срочника избивали неоднократно.

Первоначально матери военного отказали в возбуждении уголовного дела. Позже в отношении сержанта и помогавшего ему солдата возбудили дело, спустя год одного освободили по амнистии, а дело против второго прекратили.

Напомним, в рязанской школе №68 есть мемориальная доска в память об Антоне Стяжкове.


© RZN.info

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