Россиян предупредили о новых температурных рекордах

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В России ожидаются новые температурные рекорды. Ближайший ожидается в четверг, 16 января, пишут «
В этот день в центральной России может потеплеть до +5 градусов.
Отмечается, что эта зима войдет в историю как самая теплая за 130 лет. По словам синоптиков, морозов не будет и зимой.
Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в марте-апреле температура будет выше нормы.
«К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21-22 градуса», — отметил специалист.
Климатологи посоветовали не связывать погодные аномалии с глобальным потеплением, так как для таких выводов нужен больший период наблюдения.
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