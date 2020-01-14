Роспотребнадзор отчитался о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На прошедшей неделе показатели заболеваемости ОРВИ в Рязанской области остались ниже эпидемических порогов (по региону на 38%, по Рязани на 26,3%). Об этом сообщил
Отмечается, что заболеваемость отмечалась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы). Среди заболевших преобладало детское население (76,1%).
«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — отметили в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязань поступили еще пять «новых» московских троллейбусов
|
cледующая новость →Рязанская область вошла в топ-10 самых популярных мест для оздоровительного отдыха
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?