RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 14 января, росгвардейцы наградили рязанских журналистов, поучаствовавших в региональном этапе конкурса среди СМИ «Росгвардия. Актуально». Дипломы и подарки рязанцам вручил глава регионального управления ведомства Виктор Лачев.
«От управления Росгвардии по Рязанской области и от себя лично я поздравляю всех вас! Желаю успехов, увеличения аудитории, интересных новостей. Спасибо за то, что работаете с нами», — отметил Лачев.
Награды распределились следующим образом:
Категория «Телевидение»:
Категория «Печать»:
Категория «Интернет»:
Категория «Фотофакт»:
Кроме того, дипломы за активное взаимодействие росгвардейцам вручили директор телекомпании «Край Рязанский» Сергей Кузнецов и заместитель руководителя телеканала «Город» Глеб Ивкин.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость64 рязанских ветерана Великой Отечественной получили квартиры в 2019 году
|
cледующая новость →На рязанца тайно оформили семь займов
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?