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14:33, 14 января 2020 262
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Росгвардейцы наградили рязанских журналистов

Росгвардейцы наградили рязанских журналистов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 14 января, росгвардейцы наградили рязанских журналистов, поучаствовавших в региональном этапе конкурса среди СМИ «Росгвардия. Актуально». Дипломы и подарки рязанцам вручил глава регионального управления ведомства Виктор Лачев.

«От управления Росгвардии по Рязанской области и от себя лично я поздравляю всех вас! Желаю успехов, увеличения аудитории, интересных новостей. Спасибо за то, что работаете с нами», — отметил Лачев.

Награды распределились следующим образом:

Категория «Телевидение»:

  • в номинации «Вместе мы сильнее» за проект «Специальное задание» диплом победителя получила Александра Тиняева (ТКР);
  • в номинации «Росгвардия сегодня» за еженедельную рубрику «Росгвардия» дипломом победителя награжден Валерий Седов (ТК «Город»);
  • в номинации «Честь. Долг. Мужество» за серию интервью с сотрудниками и ветеранами СОБР диплом победителя получила Марина Змичеревская (ТКР).

Категория «Печать»:

  • в номинации «Росгвардия сегодня» за серию публикаций о работе подразделений лицензионно-разрешительной работы дипломом победителя отметили Анатолия Агапова («Панорама Города»);
  • в номинации «Честь. Долг. Мужество» за серию интервью с сотрудниками и ветеранами СОБР диплом победителя вручили Вячеславу Астафьеву («Рязанские Ведомости»).

Категория «Интернет»:

  • в номинации «Честь. Долг. Мужество» за серию публикаций о проекте «Специальное задание» дипломом победителя отметили Валерия Михайленко (РЗН. инфо);
  • в номинации «Вместе мы сильнее» за серию публикаций о соблюдении в регионе оружейного законодательства дипломом победителя наградили Екатерину Малашину («Аргументы и факты»);
  • в номинации «Росгвардия сегодня» за серию публикаций о работе вневедомственной охраны диплом победителя вручили Ивану Артеменко (62 инфо).

Категория «Фотофакт»:

  • в номинации «Фоторепортаж» диплом победителя получил Антон Насонов (62 инфо);
  • в номинации «Фотопортрет» дипломом победителя отметили Антония Тополова (Рязанской Епархия).

Кроме того, дипломы за активное взаимодействие росгвардейцам вручили директор телекомпании «Край Рязанский» Сергей Кузнецов и заместитель руководителя телеканала «Город» Глеб Ивкин.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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