Пьяный сараевец чуть не задушил жену на глазах у сына

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Сараевец чуть не задушил свою жену. Это произошло на глазах у 12-летнего ребенка, пишет издательство «
Известно, что мужчина пришел домой пьяный и стал требовать у супруги деньги на алкоголь. Когда женщина отказала, он схватил ее за шею и стал душить.
Дебошира вспугнул крик сына, мужчина убежал. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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