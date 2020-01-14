Опубликовано видео с 40-метровой елкой из машин, которую собрали под Рязанью

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«ВКонтакте» опубликовали видео с 40-метровой елкой из машин, которую собрали на территории автоспорткомплекса «Атрон» в Секиотове. Ролик появился в группе «
По словам авторов, длина елки составила семь машин.
В акции
Ранее организаторы флешмоба
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьШиловец предстанет перед судом за попытку зарезать бывших жену и тещу
|
cледующая новость →В мэрии объяснили, почему в Рязани открыли недоделанный «Наташкин» парк
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.