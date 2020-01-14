Около Ледового дворца столкнулись два грузовика

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Днем во вторник, 14 января, около дворца спорта «Олимпийский» в Песочне столкнулись два грузовика. Видео с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
По словам автора ролика, авария произошла около 15:30.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» около ледового дворца образовалась небольшая пробка.
Официальной информации об аварии нет.
Видео
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Кубани жительница Воронежца выкинула десятимесячную дочь из купе поезда
|
cледующая новость →«Ноев ковчег» попытается получить разрешение на строительство дилерского центра на Московском шоссе
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.