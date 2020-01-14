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9:56, 14 января 2020 148
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Объявлены номинанты на «Оскар» 2020

Объявлены номинанты на «Оскар» 2020

Американская киноакадемия объявила номинантов 92-ой премии «Оскар». Список опубликован на ее официальном сайте.

Номинации распределились следующим образом: «Джокер» — 11, «1917» — 10, «Однажды в… Голливуде» — 10, «Ирландец» — 9, «Паразиты» — 6, «Кролик Джоджо» — 6, «Брачная история» — 6.

Номинации:

Лучший фильм

  • «Ford против Ferrari»;
  • «Ирландец»;
  • «Кролик Джоджо»;
  • «Джокер»;
  • «Маленькие женщины»;
  • «Брачная история»;
  • «1917»;
  • «Однажды в… Голливуде»;
  • «Паразиты».

Лучший актер

  • Антонио Бандерас — «Боль и слава»;
  • Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»;
  • Адам Драйвер — «Брачная история»;
  • Хоакин Феникс — «Джокер»;
  • Джонатан Прайс — «Два Папы».

Лучшая актриса

  • Синтия Эриво — «Гарриет»;
  • Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»;
  • Сирша Ронан — «Маленькие женщины»;
  • Шарлиз Терон — «Скандал»;
  • Рене Зеллвеггер — «Джуди».

Лучший режиссер

  • «Ирландец» — Мартин Скорсезе;
  • «Джокер» — Тодд Филлипс;
  • «1917» — Сэм Мендес;
  • «Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино;
  • «Паразиты» — Пон Джун-хо.

Лучшая актриса второго плана

  • Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»;
  • Лора Дерн — «Брачная история»;
  • Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»;
  • Флоренс Пью — «Маленькие женщины»;
  • Марго Робби — «Скандал».

Лучший актер второго плана

  • Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»;
  • Энтони Хопкинс — «Два Папы»;
  • Аль Пачино — «Ирландец»;
  • Джо Пеши — «Ирландец»;
  • Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде».

Лучший адаптированный сценарий

  • «Ирландец» — Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт;
  • «Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити;
  • «Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер;
  • «Маленькие женщины» — Грета Гервиг;
  • «Два Папы» — Энтони МакКартен.

Лучший оригинальный сценарий

  • «Достать ножи» — Райан Джонсон;
  • «Брачная история» — Ноа Баумбак;
  • «1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс;
  • «Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино;
  • «Паразиты» — Пон Джун-хо.

Лучший международный фильм

  • «Тело Христово»;
  • «Страна меда»;
  • «Отверженные»;
  • «Боль и слава»;
  • «Паразиты».

Лучший анимационный фильм

  • «Как приручить дракона 3»;
  • «Я потерял свое тело»;
  • «Клаус»;
  • «Потерянное звено»;
  • «История игрушек 4».

Лучший документальный фильм

  • «Американская фабрика»;
  • «Пещера»;
  • «На краю демократии»;
  • «Для Самы»;
  • «Страна меда».

Лучший оператор

  • «Ирландец»;
  • «Джокер»;
  • «Маяк»;
  • «1917»;
  • «Однажды в… Голливуде».

Церемония вручения премий пройдет 9 февраля 2020 года.

Полный список смотрите по ссылке.


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