RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что настоящая зима в этом году уже не настанет. Он рассказал
Тишковец пообещал, что февраль будет снежным.
Весна также будет теплее нормы на несколько градусов: в марту на три-четыре градуса, в апреле — на один-два, а в мае — на один.
Согласно прогнозу, климатическая весна наступит в конце марта.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Песочне маршрутка попала в аварию
|
cледующая новость →Грузовик с канцтоварами перевернулся после столкновения с «Валдаем» в Путятине
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?