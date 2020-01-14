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14:28, 14 января 2020 259
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На рязанца тайно оформили семь займов

На рязанца тайно оформили семь займов

Фото: Pixabay.com

На рязанца тайно оформили семь займов на суммы от 7 до 20 тысяч рублей. Он узнал об этом после звонка сотрудника микрокредитной компании. Об этом случае рассказали в рязанском отделении Банка России.

«Обычно банки, микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы достаточно тщательно проверяют личность заемщика. Однако при оформлении небольших онлайн-займов МФО могут проводить упрощенную идентификацию, — пояснил управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — Они ограничиваются присланными данными паспорта или его скан-копией, а также фотографией с паспортом в руках. В таких условиях мошенники порой имитируют внешность владельца паспорта».

Пострадавших просят сразу же обратиться в организацию, где оформляли займы, и потребовать провести внутреннее расследование и прекратить требовать долг по договору. Также следует подать заявление в полицию и написать жалобу в интернет-приемную Банка России.

Кроме того, пострадавшим советуют заменить паспорт.

Банк России порекомендовал регулярно проверять кредитную историю. Она хранится в одном из бюро кредитных историй в течение десяти лет (узнать его можно в Центральном каталоге кредитных историй).

Запрос можно оформить на сайте бюро, через банк, отделение почтовой связи, нотариуса, микрофинансовую организацию или кредитный кооператив.

Также эту информацию можно получить через портал Госуслуг в разделе «Налоги и финансы».

Отмечается, что два раза в год проверить кредитную историю можно бесплатно.


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