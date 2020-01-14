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14:48, 14 января 2020 94
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Медведев подписал постановление об отмене устаревших актов

Медведев подписал постановление об отмене устаревших актов

Фото: Kremlin.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 актов, принятых в период с 1917 года по 2002 год. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановлением признаются утратившими силу акты, «содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус „действующие“, но не применяющиеся на практике».

Как передает ТАСС, «в ближайшее время» выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня.

Документ вступит в силу 1 февраля 2020 года. Некоторые пункты начнут действовать 1 января 2021 года.


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