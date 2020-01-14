Медведев подписал постановление об отмене устаревших актов

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Фото: Kremlin.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 актов, принятых в период с 1917 года по 2002 год. Документ опубликован на
Постановлением признаются утратившими силу акты, «содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус „действующие“, но не применяющиеся на практике».
Как передает
Документ вступит в силу 1 февраля 2020 года. Некоторые пункты начнут действовать 1 января 2021 года.
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