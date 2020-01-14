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Фото: Pixabay.com
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью. Полезной мерой он считает субсидии, которые назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи, передает
Кудрин уверен, что идея уменьшить подоходный налог для малоимущих не даст результата. По его мнению, самые нуждающиеся люди часто вовсе не имеют доходов, с которых мог бы взиматься этот налог. То есть уменьшение налога на них никак не скажется.
«Это семьи с детьми, с больными детьми, семьи, которые по какой-то причине не могут работать», — заключил он.
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