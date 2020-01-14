Глава Минтруда рассказал о повышении зарплат

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Фото: Pixabay.com
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал «
При этом, отметил глава Топилин, реальные доходы населения вырастут на 1,5%.
Министр уточнил, что зарплаты бюджетников, не обозначенных в майских указах, также продолжат расти: на 3% в октябре, на 4% - в 2021 и 2022 годах. Это коснется, например, юристов, бухгалтеров, кадровиков и других специалистов.
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