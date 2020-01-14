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Двух жительниц Шилова осудили за организацию казино. Об этом сообщил
Известно, что в конце декабря 2017 года женщины открыли игровой зал в нежилом помещении. Они впускали в него посетителей, объясняли им, как пользоваться игровыми автоматами, а также собирали деньги.
Когда правоохранители обнаружили казино, в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.1 УК.
Женщин признали виновными и приговорили к штрафам в 500 и 550 тысяч рублей.
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