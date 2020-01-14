Двое рязанцев попытались «откосить» от армии и попали под суд

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Двое 20-летний рязанцев попали под суд за то, что пытались «откосить» от армии. Об этом сообщил
Известно, что в октябре и ноябре 2019 года молодые люди получили повестки, но в указанные день и час не явились в военный комиссариат. При этом призывники не имели законных оснований для освобождения от службы.
В отношении нарушителей возбудили уголовные дела по части 1 статьи 328 УК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Спасске начали рассматривать дело подростка, убившего и закопавшего женщину в снегу
|
cледующая новость →В полиции прокомментировали ДТП с «повисшим» на легковушке внедорожником
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.