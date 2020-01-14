RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Цыганка из Рязани приехала в Кострому лечиться и обокрала пенсионерку. Об этом
Рязанка приехала в больницу на консультацию без нужных документов. Ей предложили платную госпитализацию.
«Тогда женщина решила вернуться к хорошо знакомому виду заработка, — рассказали полицейские. — Злоумышленница заметила, как посетительница убирает телефон в незакрытую сумку и воспользовалась ситуацией».
В украденной косметичке были старый кнопочный телефон и медицинские справки.
Злоумышленницу нашли по записям камер видеонаблюдения. На нее завели дело по части 2 статьи 158 УК.
Полицейские устанавливают, были ли другие эпизоды преступлений. Тех, кого обокрала женщина, просят позвонить по телефонам: 32-39-09 или 02.
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗнатоки рязанской недвижимости. Сотрудники Россреестра проведут одиннадцать горячих линий
|
cледующая новость →За год на путях МЖД произошло 33 ДТП
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?