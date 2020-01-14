Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:42, 14 января 2020 55
 0    0

Цыганка из Рязани приехала в Кострому лечиться и обокрала пенсионерку

Цыганка из Рязани приехала в Кострому лечиться и обокрала пенсионерку

Цыганка из Рязани приехала в Кострому лечиться и обокрала пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанка приехала в больницу на консультацию без нужных документов. Ей предложили платную госпитализацию.

«Тогда женщина решила вернуться к хорошо знакомому виду заработка, — рассказали полицейские. — Злоумышленница заметила, как посетительница убирает телефон в незакрытую сумку и воспользовалась ситуацией».

В украденной косметичке были старый кнопочный телефон и медицинские справки.

Злоумышленницу нашли по записям камер видеонаблюдения. На нее завели дело по части 2 статьи 158 УК.

Полицейские устанавливают, были ли другие эпизоды преступлений. Тех, кого обокрала женщина, просят позвонить по телефонам: 32-39-09 или 02.

Фото с сайта УМВД по Костромской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 023
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 555
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 957
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 080
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
8:51, 1 января 2020 6 366
Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 15.01.2020
Архив голосований
Форум