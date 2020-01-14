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17:25, 14 января 2020 161

Банк ДОМ. РФ предоставил проектное финансирование VELLCOM Group для строительства объектов в Рязани

Банк ДОМ. РФ предоставил проектное финансирование VELLCOM Group для строительства объектов в Рязани

Банк ДОМ. РФ и компания VELLCOM Group подписали договоры проектного финансирования для строительства ЖК «VELLCOM DOM на Ленкома» и «VELLCOM DOM на Московском» в Рязани.

Оба проекта реализуются по технологии «Экологичного строительства» — GREENBUILDING, с соблюдением всех современных норм для безопасного и комфортного проживания.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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