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11:41, 13 января 2020 63
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За выходные рязанцы купили 12 тонн мяса на ярмарках

За выходные рязанцы купили 12 тонн мяса на ярмарках

За выходные рязанцы купили 12 тонн мяса на ярмарках. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 11 января, 230 производителей торговали на 362 местах.

Они продали 12,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий; 14,8 тонн молока; 7 тонн хлеба; 3,5 тонн живой рыбы; 10 тонн картофеля; 5,5 тонн овощей; 10,5 тонн яблок и груш и около тонны меда и продуктов пчеловодства.


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