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За выходные рязанцы купили 12 тонн мяса на ярмарках. Об этом сообщил
В субботу, 11 января, 230 производителей торговали на 362 местах.
Они продали 12,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий; 14,8 тонн молока; 7 тонн хлеба; 3,5 тонн живой рыбы; 10 тонн картофеля; 5,5 тонн овощей; 10,5 тонн яблок и груш и около тонны меда и продуктов пчеловодства.
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