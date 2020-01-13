За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

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Фото: Pixabay.com
С 6 по 12 января в Рязанской области потушили 14 пожаров, из них девять загорание мусора,
Огонь уничтожил 11 зданий и пять машин. На пожарах погибли три человека, эвакуировано 15 человек.
6 января во время пожара на улице Мусорского города Рязани спасли человека.
8 января в Касимовском районе
Кроме того, в жилом доме в Кораблинском районе
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