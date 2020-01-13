Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:33, 13 января 2020 86
 0    0

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

Фото: Pixabay.com

С 6 по 12 января в Рязанской области потушили 14 пожаров, из них девять загорание мусора, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил 11 зданий и пять машин. На пожарах погибли три человека, эвакуировано 15 человек.

6 января во время пожара на улице Мусорского города Рязани спасли человека.

8 января в Касимовском районе погиб мужчина. При пожаре на улице Интернациональной эвакуировали 15 человек, из них двое детей. В этот же день в Сараевском районе погиб хозяин дома.

Кроме того, в жилом доме в Кораблинском районе погиб хозяин дома.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В рязанской академии тенниса подвели итоги года

На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 3 947
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 412
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 928
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 044
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
12:26, 1 января 2020 2 072
Появилось видео салюта на площади Ленина
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум