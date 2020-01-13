Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду

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Во вторник, 14 января, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Воды не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
С 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
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