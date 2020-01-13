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17:33, 13 января 2020 203
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Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду

Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду

Во вторник, 14 января, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Черновицкая, дома 2/79, 4, 4 корпус 1, 2, 6, 6 корпус 1,6 корпус 2, 6 корпус 3, 8, 10, 12, 18, 18а, 20, 22;
  • улица Гагарина, дома с 81 по 87 и с корпусами, 168;
  • улица Татарская, дома 68, 72, 93, 95;
  • площадь 50 лет Октября;
  • улица Островского, дома 32/14, 37/16, 32 корпус 2;

С 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Энгельса, дома 14, 16, 18, 20;
  • улица Медицинская, дома 5, 5 корпус 1;
  • улица Карла Маркса, дом 6 корпус 1;
  • улица Юбилейная, дом 11;
  • улица Крупской, дом 3 корпус 2;
  • улица Гоголя, дома 29, 31, 33, 33 корпус 1;
  • улица Черновицкая, дома 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27 корпус 2, 27 корпус 3,
  • улица Березовая, дома 2, 4, 6, 8, 10,12.

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