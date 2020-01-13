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Власти Воронежской области планируют потратить полмиллиона на раздельный сбор мусора. Об этом пишет портал
«Стартовый бюджет большого проекта по раздельному сбору мусора в Воронежской области составит 500 млн рублей. Проект начнется в 2020 году, на первом этапе в него включаются города региона," — сказал губернатор Александр Гусев.
По словам Гусева, власти планируют выполнить поставленную правительством России задачу — направлять на сортировку до 70% твердых коммунальных отходов.
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