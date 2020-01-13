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18:38, 13 января 2020 93
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Власти Воронежской области планируют потратить полмиллиона на раздельный сбор мусора

Власти Воронежской области планируют потратить полмиллиона на раздельный сбор мусора

Власти Воронежской области планируют потратить полмиллиона на раздельный сбор мусора. Об этом пишет портал moe-online.ru.

«Стартовый бюджет большого проекта по раздельному сбору мусора в Воронежской области составит 500 млн рублей. Проект начнется в 2020 году, на первом этапе в него включаются города региона," — сказал губернатор Александр Гусев.

По словам Гусева, власти планируют выполнить поставленную правительством России задачу — направлять на сортировку до 70% твердых коммунальных отходов.


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