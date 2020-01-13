В скопинской больнице сменился главврач

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Фото: Издательство «Пресса»
Главврач скопинского медицинского центра Виталий Терехин ушел в отставку. Об этом сообщило ИД «
Замминистра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина рассказала, что Терехин 40 лет своей жизни отдал медицине, из них почти 30 лет возглавлял скопинскую больницую
Новым главным врачом с 14 января станет Николай Егоров.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.