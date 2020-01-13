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18:43, 13 января 2020 175
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В скопинской больнице сменился главврач 1

В скопинской больнице сменился главврач

Фото: Издательство «Пресса»

Главврач скопинского медицинского центра Виталий Терехин ушел в отставку. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Замминистра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина рассказала, что Терехин 40 лет своей жизни отдал медицине, из них почти 30 лет возглавлял скопинскую больницую

Новым главным врачом с 14 января станет Николай Егоров.


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