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В 2020 году в Рязанской области установят 68 современных пешеходных переходов. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил
Переходы оборудуют электроосвещением и перилами, установят светящийся дублирующие знаки «пешеходный переход» на Г-образных опорах. При этом сам переход будет представлять собой искусственную неровность за счет своей трапециевидной формы.
Кроме того, планируется повысить безопасность за счет шумовых полос.
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