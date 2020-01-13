Двое мужчин на глазах у сотрудников УМВД пытались разрисовать пункт полиции на площади Ленина

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В Рязани задержали мужчин, оставивших надписи на пункте полиции на площади Ленина. Об этом сообщила
Полицейские, находясь в пункте на площади Ленина, заметили, что неизвестные из баллончика наносят надписи на внешней стороне здания. Правоохранители вышли на улицу и задержали нарушителей, когда один из них пытался нанести надпись на магазин цветов.
Злоумышленниками оказались 30-летний житель Московской области и 30-летний рязанец.
Москвич ранее был трижды судим, в том числе за вандализм и преступление, связанное с незаконном оборотом наркотиков в крупном размере. Рязанец был судим за хулиганство.
После медицинского исследования стало известно, что мужчины были пьяны, чем они и объяснили свое поведение.
На нарушителей составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), по которой грозит арест до 15 суток.
Нарушителей поместили в специальное помещение для содержания задержанных отдела МВД России по Советскому району города Рязани.
Отметим, что ранее в соцсети появилось видео с задержанием мужчин.
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