В Рязани установили единые требования к размещению наружной рекламы

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В Рязани установили единые требования к размещению рекламных и информационных конструкций. Теперь вывески, тумбы, пилары, щиты теперь будут соответствовать определенному формату, сообщили на сайте мэрии.
Документ носит название «Концепция по размещению рекламных и информационных конструкций, допустимых к установке на территории муниципального образования — город Рязань». Соблюдать концепцию будут обязаны все физические и юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
«Нововведения призваны сохранить внешний архитектурный облик города», — сообщили в пресс-службе.
Постановление вступает в силу с 15 января.
Напомним, ранее Елене Сорокиной
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