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В Рязани ищут очевидцев аварии со сбитой пенсионеркой в Рязани. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.
ДТП произошло 15 декабря 2019 года около 18:45 рядом с домом №53 корпус 4 по улице Гагрина.
Девушка на Lada Kalina
Всех, кто что-то знает об аварии, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-95-86 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом 28, кабинет 211.
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