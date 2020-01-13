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В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих дивизии Западного военного округа (ЗВО). Об этом передает
Военнослужащие после получения команд о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности получили оружие и ввели в строй технику, находящуюся на временном хранении.
После этого они выдвинулись на железнодорожную станцию для выполнения нормативов по практической погрузке техники на эшелоны.
Восемь часов на двух эшелонах находились боевые машины пехоты БМП-2, гаубичные самоходные артиллерийские установки Мста-С, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-80.
Проверка прошла под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Сергея Киселя.
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