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Фото: Администрация Рязани
В Лесопарке закрыли резиденцию Деда Мороза. Об этом сообщил
Последних гостей приняли в минувшие выходные. Для детей и их родителей организовали анимационную программу.
11 января в парке прошел мастер-класс «Пушистые снежинки». Дети изготовили игрушки, которыми украсили новогодние ели города.
Также 12 января в Лесопарке состоялась серия мастер-классов «Снежинка-открытка».
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Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?