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14:32, 13 января 2020 180
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В «Фотодоме» открыли выставку, посвященную рязанским журналистам

В «Фотодоме» открыли выставку, посвященную рязанским журналистам

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В День российской печати, 13 января, в Рязани открылась фотовыставка Андрея Карева «В фокусе — репортер».

Снимки посвящены операторам, фотографам и журналистам. В экспозиции представили 40 фотографий, сделанных Каревым за последнее десятилетие.

Выставка открылась в «Фотодоме» на улице Почтовой, 58. В фокусе фотографа оказались сотрудники различных СМИ — телеканала «Край Рязанский», ГТРК «Ока», ТАСС, «Рязанские ведомости», «МедиаРязань» и других.

Сюжеты своих снимков автор экспозиции подсмотрел во время съемок на официальных мероприятиях. Все фотографии содержат подписи с местом работы героя снимка на момент съемки.

«Так получилось, что, мечтая с детства стать фотожурналистом, я так никогда и ни в одном СМИ не работал, но всегда как-то был рядом. И вот эта выставка, посвященная Дню печати, — это дань уважения тем людям, которые снимают рядом с вами», — рассказал автор экспозиции.

«Это выставка-экспромт. Таким образом от „Фотодома“ мы хотели поздравить всех тех, кто связан так или иначе с прессой. Искать какой-то глубинный смысл здесь не надо. Здесь надо смотреть, узнавать знакомые лица», — добавил Карев.

Посетить выставку можно до 30 января (ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме воскресенья). Вход свободный.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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