Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:25, 13 января 2020 186

В 2020 году «Рязаньэнерго» проведет второй этап реконструкции подстанции «Ока»

В 2020 году «Рязаньэнерго» проведет второй этап реконструкции подстанции «Ока»

В рамках годовой инвестиционной программы «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» завершит реконструкцию подстанции (ПС) 110 кВ «Ока», расположенной в Рыбном.

Отмечается, что инвестпроект включает в себя замену силовых трансформаторов с увеличением мощности, частичную реконструкцию оборудования подстанции и расширение распределительного устройства 10 кВ. На первом этапе реконструкции объекта в 2019 году энергетики заменили первый трансформатор 16 МВА на 25 МВА.

По словам энергетиков, подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей Рыбновского района, а также крупные коттеджные поселки «Ходынинские дворики» и «Раменские дворики», центральный офис «Рельеф-Центра», завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» и другие предприятия.

«В результате проведенной реконструкции повысится качество и надежность электроснабжения существующих потребителей, появятся возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых объектов, в том числе строящихся в рамках регионального проекта по развитию территории ускоренного роста „Технопарк Рязань“», — сообщили в «Рязаньэнерго».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 3 895
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 352
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 918
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 036
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
12:26, 1 января 2020 2 037
Появилось видео салюта на площади Ленина
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум