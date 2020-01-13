В 2020 году «Рязаньэнерго» проведет второй этап реконструкции подстанции «Ока»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рамках годовой инвестиционной программы «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» завершит реконструкцию подстанции (ПС) 110 кВ «Ока», расположенной в Рыбном.
Отмечается, что инвестпроект включает в себя замену силовых трансформаторов с увеличением мощности, частичную реконструкцию оборудования подстанции и расширение распределительного устройства 10 кВ.
По словам энергетиков, подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей Рыбновского района, а также крупные коттеджные поселки «Ходынинские дворики» и «Раменские дворики», центральный офис «Рельеф-Центра», завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» и другие предприятия.
«В результате проведенной реконструкции повысится качество и надежность электроснабжения существующих потребителей, появятся возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых объектов, в том числе строящихся в рамках регионального проекта по развитию территории ускоренного роста „Технопарк Рязань“», — сообщили в «Рязаньэнерго».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДиректор Рязанского приборного завода покинет свою должность
|
cледующая новость →Опубликованы фотографии с места ДТП с улетевшим «Дастером» под Рязанью
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.