У «Виктории Плазы» сбили мужчину

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Фото: УМВД по Рязанской области
У ТЦ «Виктория Плаза» в Рязани сбили мужчину. Об этом сообщила
ДТП произошло в пятницу, 10 января, рядом с домом №3 на Малом шоссе.
52-летний водитель за рулем Lada сбил 53-летнего мужчину, который находился на проезжей части.
Полицейские начали проверку по факту происшествия.
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