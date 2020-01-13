У ТЦ «Атрон» столкнулись внедорожник и «Мазда»

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У ТЦ «Атрон» столкнулись внедорожник и Mazda. Фотографии появились в соцсетях.
ДТП произошло на пересечении улиц Введенской и Ленина.
На кадрах видно, что обе машины получили серьезные повреждения.
Информация об аварии уточняется.
Фото
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