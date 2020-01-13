Сотовые операторы заявили о повышении тарифов на связь

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Как пояснили агентству в пресс-службе «МегаФона», нововведения затронут небольшое число клиентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам.
В пресс-службе «ВымпелКома» объяснили, что необходимость повышения стоимости вызвана расходами «на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры».
В МТС не прокомментировали возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос.
По мнению экспертов, подорожание тарифов в этом году неизбежно. Согласно прогнозу, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.