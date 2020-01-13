Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:36, 13 января 2020 85
 0    0

Сотовые операторы заявили о повышении тарифов на связь

Сотовые операторы заявили о повышении тарифов на связь

Оператор «Мегафон» заявил о повышении архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января. Сообщения об этом клиентам начали поступать в конце декабря, передает РИА Новости.

Как пояснили агентству в пресс-службе «МегаФона», нововведения затронут небольшое число клиентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам.

В пресс-службе «ВымпелКома» объяснили, что необходимость повышения стоимости вызвана расходами «на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры».

В МТС не прокомментировали возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос.

По мнению экспертов, подорожание тарифов в этом году неизбежно. Согласно прогнозу, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 3 872
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 336
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 913
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 033
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
13:18, 30 декабря 2019 2 805
РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января 2
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум