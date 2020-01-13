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На 81 году жизни скончался режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг. Об этом на
По его словам, Бромберг скончался в США два дня назад. Идов добавил, что Бромберг не занимался кино в Соединенных Штатах.
Бромберг родился в 1939 году в Харькове. Дебютировал в кино в 1968 году с короткометражкой «Длинный день Кольки Павлюкова».
Снял детский фильм «Приключения Электроника», который вышел на экраны в 1980 году, а в 1982 — «Чародеи» по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких.
За «Приключения Электроника» Бромберг получил государственную премию СССР. В 1996 году его признали заслуженным деятелем искусств России.
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