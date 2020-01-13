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Синоптики рассказали об аномальной погоде в январе. По словам метеорологов, таких теплых дней зимой в Центральной России никогда не было, пишет
В минувшие выходные в европейской части страны прошли снегопады, температура ушла в устойчивый минус. При этом на этой неделе вновь ожидается потепление: например, в Москве температура поднимется до трех-четырех градусов выше нуля.
По оценке синоптиков, к концу недели в столице растает весь выпавший снег.
Аномально теплую погоду специалисты объясняют пришедшим на Русскую равнину циклоном, несущим теплые атлантические воздушные массы.
В настоящий момент средняя температура в Москве почти на десять градусов превышает норму.
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