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22:30, 13 января 2020 88
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Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после почти 30 лет в эфире

Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после почти 30 лет в эфире

Ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил в своем Instagram о закрытии шоу после 28 лет в эфире. Передачу убрали из-за низких рейтингов.

По словам ведущего, он понимает, почему холдинг ВГТРК убрал передачу с телеэфира, однако принимает такое решение с трудом.

Лысенков поблагодарил всех, кто присылал в редакцию видеоролики.

Свое видеообращение ведущий завершил фразой, которая была в каждом выпуске шоу: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».


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