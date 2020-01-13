Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после почти 30 лет в эфире

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Ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил в своем
По словам ведущего, он понимает, почему холдинг ВГТРК убрал передачу с телеэфира, однако принимает такое решение с трудом.
Лысенков поблагодарил всех, кто присылал в редакцию видеоролики.
Свое видеообращение ведущий завершил фразой, которая была в каждом выпуске шоу: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».
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