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11:49, 13 января 2020 106
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С недавно отремонтированных Торговых рядов в Касимове начала отваливаться штукатурка

С недавно отремонтированных Торговых рядов в Касимове начала отваливаться штукатурка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

С недавно отремонтированных Торговых рядов в Касимове начала отваливаться штукатурка. Московский подрядчик ООО «НСТ» до сих пор не завершил работы, срок которых истек 15 декабря.

Общая стоимость работ составляет около 125 миллионов.

Как сообщил сайт ИД «Пресса», работы по первому контракту на 30 млн уже завершены, однако до сих пор не приняты.

«Принять объект нельзя, так как отмостки нет, наружная покраска некачественная, водосток смонтирован с дефектами», — отметила сотрудник инспекции по охране ОКН Рязанской области Татьяна Лунева.

Подрядчик пояснил, что на помосту не хватило плитки, а покраска испортилась, так как стены напитались влагой из-за отсутствия отопления.

Однако провести тепло в задние ООО «НСТ» должен по второму контракту на сумму 95 млн рублей.

«Также подрядчик не успел завершить внутреннюю отделку торговых рядов, которые без отопления могут также прийти в негодность», — говорится на сайте ИД «Пресса».

Ранее РЗН. инфо выяснял, почему предыдущий подрядчик бросил реставрацию.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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