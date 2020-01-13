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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
С недавно отремонтированных Торговых рядов в Касимове начала отваливаться штукатурка. Московский подрядчик ООО «НСТ» до сих пор не завершил работы, срок которых истек 15 декабря.
Общая стоимость работ составляет около 125 миллионов.
Как сообщил сайт ИД «
«Принять объект нельзя, так как отмостки нет, наружная покраска некачественная, водосток смонтирован с дефектами», — отметила сотрудник инспекции по охране ОКН Рязанской области Татьяна Лунева.
Подрядчик пояснил, что на помосту не хватило плитки, а покраска испортилась, так как стены напитались влагой из-за отсутствия отопления.
Однако провести тепло в задние ООО «НСТ» должен по второму контракту на сумму 95 млн рублей.
«Также подрядчик не успел завершить внутреннюю отделку торговых рядов, которые без отопления могут также прийти в негодность», — говорится на сайте ИД «Пресса».
Ранее РЗН. инфо выяснял, почему предыдущий подрядчик
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