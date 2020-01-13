С начала года в Рязани ямы отремонтировали на 400 «квадратах»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
С начала года в Рязани ямочный ремонт асфальтобетонной смесью на дорогах выполнили на 400 «квадратах». Об этом сообщил
Работы провели на улицах Семашко, Фрунзе, Тимуровцев, Братиславской, Касимовском шоссе, проезде Яблочкова, Славянском проспекте и на других.
По данным дирекции благоустройства города, в среднем в смену одна бригада ремонтирует до 60 квадратных метров дорог.
«Литой асфальтобетон применяется в тех случаях, когда асфальтобетонную смесь использовать нельзя. Ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью может применяться при пониженных температурах до — 30 градусов, а устройство асфальта до — 10», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВласти Воронежской области планируют потратить полмиллиона на раздельный сбор мусора
|
cледующая новость →Мероприятия «Новогодней столицы» в Рязани посетили полмиллиона человек — Сорокина
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.