Рязанский пожарный спас из полыньи тонущего пса

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Рязанский пожарный Дмитрий Игнатов спас из полыньи тонущего пса. Об этом сообщила «
Случай произошел в воскресенье, 12 января, на Борковском затоне в Рязани. Пес пытался стащить у рыбаков добычу, лед на водоеме треснул и собака провалилась в воду.
Пожарному, спасшему животное, помог еще один мужчина.
«Подойти к нему не было возможности, так как лед там — тонкая корка. Степа принес огромную палку, и я ею ломал тонкий лед, чтобы пес как можно ближе подплыл к более-менее прочному льду. Ну, а там я его и вытащил», — рассказал спасатель.
Рыбаки рассказали, что собака была еле жива и не могла стоять. Его удалось обогреть.
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