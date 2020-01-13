Рязанские хирурги удалили опухоль во рту ультразвуковым скальпелем

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Хирурги рязанского онкологического диспансера удалили опухоль во рту ультразвуковым скальпелем,
У 50-летнего мужчины диагностировали злокачественное новообразование слизистой полости рта. Врачи визуализировали опухоль, а затем удалили.
Отмечается, что ранее такие операции проводились без специального оборудования и после такого хирургического вмешательства у пациента на лице остается дефект.
«Применение видеоэндоскопических технологий позволило четко визуализировать опухоль. После операции пациент смог быстро принимать пищу через рот и вернуться к нормальной жизни», — рассказала врач-онколог Татьяна Захаркина.
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