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Рязанская область вошла в топ-10 самых популярных мест для оздоровительного отдыха, сообщает
Туристический портал вместе с одним из сервисов бронирования составил рейтинг на основе спроса путевок в санатории для отдыха. Данные учитывали с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Среди туристов также оказались популярны Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Самарская область, Ленинградская область, Ярославская область.
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