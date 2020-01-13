Рязанец снял видео со дна Борковского карьера

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Рязанец Артем Тутин снял видео со дна 2-го Борковского карьера. Он
Автор отметил, что под водой он увидел окуней и плотву, а также много мусора — пластиковой посуды, бутылок и коробок.
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