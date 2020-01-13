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13:54, 13 января 2020 175
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Рязанцы смогут пополнить карту «УмКа» в КВЦ

Рязанцы смогут пополнить карту «УмКа» в КВЦ

Рязанцы смогут пополнить транспортную карту «УмКа» в КВЦ, сообщили на сайте мэрии.

Там можно пополнить карты «Школьная», «Студенческая», «Льготная», «Городская» с тарифным планом «Проездной билет», пополнить «УмКу» «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек», или получить саму карту.

Пополнить «УмКу» в КВЦ можно только безналичным способом при помощи карты любого банка, любой платежной системы: VISA, MasterCard или МИР. Кроме того, в каждом пункте КВЦ размещены плакаты с адресами ближайших точек пополнения «УмКи» наличным способом.

Все интересующие вопросы по карте «УмКА», ее использованию, покупке и пополнению можно задать по телефону: 8 (800) 250-02-62 (звонок бесплатный).


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