Рязанцы смогут пополнить карту «УмКа» в КВЦ

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Рязанцы смогут пополнить транспортную карту «УмКа» в КВЦ,
Там можно пополнить карты «Школьная», «Студенческая», «Льготная», «Городская» с тарифным планом «Проездной билет», пополнить «УмКу» «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек», или получить саму карту.
Пополнить «УмКу» в КВЦ можно только безналичным способом при помощи карты любого банка, любой платежной системы: VISA, MasterCard или МИР. Кроме того, в каждом пункте КВЦ размещены плакаты с адресами ближайших точек пополнения «УмКи» наличным способом.
Все интересующие вопросы по карте «УмКА», ее использованию, покупке и пополнению можно задать по телефону:
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