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9:35, 13 января 2020 142
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Россия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков

Россия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков

Россия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков, пишет «Российская газета».

Так, с января по июль 2019 года экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос в 15 раз. При этом вывоз коньяка увеличился в 14,8 раз.

Отмечается, что экспорт водки за эти месяцы вырос на 6%. Кроме того, в 4,2 раза увеличился экспорт джина, а также виски — в 2,9 раза. Основными странами, куда идут поставки алкоголя из России, является Украина, Белоруссия и Казахстан.


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