Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 13 января 2020 88
 0    0

Появилось полное видео ДТП около «Нити»

Появилось полное видео ДТП около «Нити»

Появилось полное видео ДТП, произошедшего в пятницу, 10 января, около ТД «Нити». Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На пересечении проезда Яблочкова с улицей Тимуровцев и Зубковой столкнулись Renault и Suzuki Vitara. В ДТП пострадали 32-летняя женщина и полугодовалая девочка. Ребенок ехал в детском кресле. Ранее в минздраве рассказали о состоянии девочки.

Ранее появилось видео аварии, снятое с навигатора.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 3 927
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 392
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 927
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 043
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
12:26, 1 января 2020 2 059
Появилось видео салюта на площади Ленина
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум