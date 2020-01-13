Появилось полное видео ДТП около «Нити»

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Появилось полное видео ДТП, произошедшего в пятницу, 10 января, около ТД «Нити». Ролик опубликован в группе «
На пересечении проезда Яблочкова с улицей Тимуровцев и Зубковой столкнулись Renault и Suzuki Vitara. В ДТП
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Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?