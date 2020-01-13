Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП в Шацком районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанское управление МВД опубликовало фото с места ДТП в Шацком районе, в котором погибли три человека.
ДТП
В аварии погибли два пассажира Lada Largus и один пассажир Нуundаi Sоlаris. Травмы также получили водитель и четыре пассажира Lada, а также водитель и два пассажира иномарки.
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