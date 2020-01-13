Опубликованы фотографии с места ДТП с улетевшим «Дастером» под Рязанью

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Фото: Издательство «Пресса»
ИД «Пресса» опубликовала фотографии с места ДТП с улетевшим Renault Duster под Рязанью.
Авария произошла в субботу, 11 января, рядом с селом Дубровичи.
По предварительной информации, один из местных жителей за рулем Nissan Teana ехал в сторону областного центра. Мужчина не учел погодные условия и столкнулся с двигавшимся во встречной направлении Renault Duster. От удара Renault съехал в кювет.
В ДТП
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