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21:16, 13 января 2020 255
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Нарушивший ПДД рязанский водитель спустил колесо девушке, не пропустившей его на дороге

Нарушивший ПДД рязанский водитель спустил колесо девушке, не пропустившей его на дороге

Нарушивший ПДД рязанский водитель спустил колесо девушке, не пропустившей его на дороге. Ролик появился в Instagram rzn_life.

На кадрах видно, что инцидент произошел на улице Краснорядской. Под видео девушка уточнила, что мужчина ехал по встречной полосе там, где движение одностороннее.

«Я отказалась его пропускать. В ответ услышала „хочешь я тебе пакость сделаю?“. Вышел и спустил мне колесо», — отметила потерпевшая.


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