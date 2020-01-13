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Нарушивший ПДД рязанский водитель спустил колесо девушке, не пропустившей его на дороге. Ролик появился в Instagram
На кадрах видно, что инцидент произошел на улице Краснорядской. Под видео девушка уточнила, что мужчина ехал по встречной полосе там, где движение одностороннее.
«Я отказалась его пропускать. В ответ услышала „хочешь я тебе пакость сделаю?“. Вышел и спустил мне колесо», — отметила потерпевшая.
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