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14:32, 13 января 2020 126
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На рязанку завели уголовное дело за продажу спиртного в квартире

На рязанку завели уголовное дело за продажу спиртного в квартире

На рязанку завели уголовное дело за продажу спиртного в квартире. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина незаконно продавала спиртное в одном из домов на улице Пожалостина. 55-летнюю горожанку уже наказывали по статье 14.17.1 КоАП.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы.


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